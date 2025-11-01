В Казани завершили противоаварийные работы в доме Щетинкина на улице Баумана

В Казани завершены первоочередные противоаварийные работы в доме Щетинкина, построенном в XIX веке. Об этом сообщил глава администрации Приволжского и Вахитовского районов Альберт Салихов в своем Telegram-канале.

В Казани завершили первоочередные противоаварийные работы в доме Щетинкина

Фото: Telegram-канал главы администрации Приволжского и Вахитовского районов Казани Альберта Салихова

Фото: Telegram-канал главы администрации Приволжского и Вахитовского районов Казани Альберта Салихова

Альберт Салихов отметил, что ранее пребывавшее в аварийном состоянии здание обрело нового собственника, который займется реставрацией объекта.

Дом Щетинкина является объектом культурного наследия регионального значения. Построенный с 1841 по 1844 год по проекту Фомы Петонди для купца Василия Щетинкина, в 1856–1857 годах здание подверглось значительной перестройке под руководством архитектора Роберта Киливейна.

Влас Северин