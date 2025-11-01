Экс-главу Мелеузовского района приговорили к 9,5 года колонии за взяточничество

Салаватский городской суд вынес приговор экс-главе администрации Мелеузовского района Рустэму Шамсутдинову. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Суд приговорил его к девяти с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 20,3 млн руб. и запретил занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на восемь лет.

Также по иску прокуратуры республики с экс-чиновника и его родственников в доход государства взыскали две квартиры в Уфе и Мелеузе, купленные на неподтвержденные доходы, около 24 млн руб., обнаруженные на банковских счетах, а также 980 тыс. руб., в которые оценили стоимость автомобиля Lada Niva, который осужденный успел продать.

Суд установил, что в 2018 году глава района через своего знакомого предложил руководителю компании (по данным «Ъ-Уфа», ООО «Строительная компания "Евродом"») за взятку содействовать в незаконном предоставлении трех земельных участков в Мелеузе в аренду под застройку многоквартирными домами. В качестве вознаграждения глава района потребовал три однокомнатные квартиры в домах, которые планировалось построить.

Рустэм Шамсутдинов обеспечил победу фирмы в аукционе, а застройщик в 2020–2022 годах передал передал ему квартиры общей рыночной стоимостью более 4 млн руб. Жилье было оформлено на родственников подсудимого.

В начале октября посредника при передаче взятки Олега Барышникова приговорили к штрафу в 2,8 млн руб. С учетом его содержания под домашним арестом размер взыскания уменьшили до 2,7 млн руб. Кроме того, у него изъяли в доход государства более 1,5 млн руб.

Майя Иванова