Хоккейный клуб «Нефтехимик» уступил «Авангарду» со счетом 1:2

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде нападающий «Авангарда» Константин Окулов открыл счет, а во втором Игорь Мартынов удвоил преимущество. «Нефтехимик» ответил лишь одной шайбой, забитой Данилом Юртайкиным.

После этого поражения «Нефтехимик» занимает шестое место в Восточной конференции с 23 очками в 22 играх. Следующий матч команда проведет против «Барыса» 3 ноября в 17:30 по московскому времени.

Влас Северин