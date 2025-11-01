2 ноября в Татарстане ожидаются мокрый снег и гололедица

В воскресенье, 2 ноября, на территории Татарстана прогнозируется мокрый снег с дождем. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от 1 до +2 градусов, днем прогреется до показателей от +1 до +4 градусов.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от 0 до +2 градусов. Днем в городе местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура достигнет от +2 до +4 градусов.

Влас Северин