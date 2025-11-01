Смысловые избирательные технологии

Смогут ли мобилизационные технологии обеспечить предсказуемый результат на предстоящих в 2026 году выборах в Госдуму? Каким будет онлайн-голосование? Что могут нейросети и так ли опасны дипфейки? Эти вопросы обсудили участники Дня политконсультанта в Центральном федеральном округе на встрече в Ярославле в конце этой недели. И пришли к выводу, что одними технологиями на выборах не обойтись — нужны еще и смыслы.

Открывая форум, вице-губернатор Ярославской области Андрей Колядин напомнил, что государство задало новый ориентир для работы политтехнологов — профессию социального архитектора, которому предлагается роль коммуникатора между властью и обществом. Впрочем, как следовало из выступлений участников, эксперты пока только пытаются привести параметры новой профессии к единому знаменателю. В качестве успешного «архитекторского» продукта руководитель медиаофиса Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Артур Максимов представил информационный проект «Пермский край! Знай наших!», а представитель департамента по внутренней политике и местному самоуправлению Архангельской области Виталий Попов — цифровую модель избирательной кампании, построенной на аналитике и «управлении лояльностью».

А вот вывод о том, что избирательные кампании становятся все более технологически совершенными, сомнений не вызвал.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) позволяет учитывать реальные настроения в самых разных сегментах общества, причем уже без участия дорогостоящих аналитиков, поделился бывший куратор IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев.

В качестве примера он привел реализованный на Камчатке проект, в ходе которого исследователи смогли верифицировать аккаунты 57% избирателей, оценить спектр интересов аудитории и уровень ее лояльности, а также найти точки потенциального роста доверия к власти.

Начальник управления АНО «Диалог регионы» Егор Лукьянчиков прорекламировал чат-боты, созданные с использованием нейросети. Они, по его словам, получаются адекватные, эмпатичные и дают возможность собирать данные об аудитории, сильно облегчая работу политтехнологов. К примеру, в Костромской области в тестовом режиме создали в одной из соцсетей трех «тематических» нейроперсонажей — Снегурочку, Ивана Сусанина и Александра Островского. Эксперимент, по оценке господина Лукьянчикова, прошел успешно: у нейроперсонажей появились тысячи подписчиков, а у Снегурочки — даже ухажер.

Однако использование ИИ несет с собой и высокие риски, предупредили эксперты.

Губернаторские выборы уже практически не обходятся без фейковых видео, напомнил Егор Лукьянчиков, причем ставка теперь делается не на фейк — их уже научились распознавать,— а на его опровержение, которое само по себе может стать информационным поводом. И риск массированных атак дипфейков, по мнению специалистов, превышает выгоду от использования такого продукта. «Вы себе самому еще не звонили! А я звонил, и даже себя узнал»,— пожаловался Андрей Колядин, поведав, как с якобы его телефонного номера обзванивали глав районов и требовали сдать подписи для муниципального фильтра.

Эксперты также прогнозируют рост доли избирателей, голосующих онлайн. Удельный вес дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в явке на выборах в Госдуму составит не менее 20%, но может дать и более 40%, считает электоральный юрист и бывший председатель ярославского облизбиркома Олег Захаров. Как минимум все регионы, где ДЭГ уже было на региональных выборах, сохранят его и на выборах в Госдуму-2026, полагает он. ДЭГ можно достаточно эффективно использовать для мобилизации избирателей (как это было, например, на выборах архангельского губернатора, где лояльную аудиторию приглашали на голосование в основном через ДЭГ), хотя, например, в Нижегородской области и Севастополе ДЭГ дало кандидатам власти результат хуже, чем на участках, напомнил юрист.

ДЭГ не дает прибавки к явке, указал политтехнолог Сергей Мощенков, просто идет переток избирателей с офлайн-участков. При этом ДЭГ позволяет использовать гибкие сценарии агитации, но крайне чувствительно для работы с базами данных, ведь явка на «цифровых участках» чрезвычайно высока. «Если вы привели не тех — вы и получите не тот результат»,— подчеркнул он.

С другой стороны, делать ставку исключительно на технологии нельзя, согласились участники форума: в решающий момент они могут не сработать.

Общественный консенсус полностью убил идеологическую борьбу: людям все труднее отличить одну партию от другой, обратила внимание эксперт ЭИСИ, политтехнолог Анна Федорова. Привыкание ведет к апатии или непредсказуемому поведению избирателя. В какой-то момент мы увидим Россию после СВО — а это новая реальность, и «мы не знаем, где на самом деле полыхнет», предупредила она. Огонь конфликта можно тушить только смыслами, технологии здесь не работают, резюмировала госпожа Федорова.

Анастасия Корня