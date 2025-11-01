Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В лесах Татарстана в 2025 году зафиксировали 97 нарушений

В лесах Татарстана за последние 10 месяцев зафиксировано 97 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства республики.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Основные нарушения касаются несоблюдения санитарной безопасности в лесах и незаконного сбора валежника.

Всего за отчетный период организовано 30,2 тыс. патрулирований и проведено 2,9 тыс. контрольных и профилактических мероприятий.

Влас Северин