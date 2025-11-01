Индекс промпроизводства Татарстана вырос на 11,6% в годовом выражении

Индекс промышленного производства Татарстана с января по сентябрь текущего года увеличился на 11,6% по отношению к тому же периоду предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром в республике остается ниже уровня прошлого года: показатели отстают на 4,1% к девяти месяцам прошлого года и на 6% к сентябрю 2024 года.

Обрабатывающие производства показали значительный рост: увеличение на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 25% по сравнению с прошлым сентябрем. Объем отгруженных товаров и выполненных работ в этой отрасли составляет почти 3,5 млрд руб.

В Чувашии и Марий Эл индекс промышленного производства в годовом выражении увеличился на 3,6% и 0,9% соответственно.

Влас Северин