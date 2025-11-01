«Молот» завершил турне четвертым поражением подряд

Хоккеисты «Молота» совершили в рамках чемпионата ВХЛ неудачное турне по городам Сибири. Ни в одной из игр им не удалось одержать победу. В своем завершающем матче подопечные Альберта Мальгина уступили в Барнауле одному из аутсайдеров турнира «Динамо-Алтай». Итог поединка 1:4. Единственную шайбу забросил Павел Синявский.

Пермская команда ранее уступила в Норильске, Красноярске и Новокузнецке. «Молот» пока сохранил за собой место в десятке сильнейших команд лиги, но многие из соперников, идущих следом, сыграли меньше матчей. Очередная игра состоится в Перми 6 ноября. Соперником будет ХК «Тамбов».