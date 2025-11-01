В Татарстане рабочий погиб на буровой установке

В Сармановском районе Татарстана 50-летний машинист каротажной станции погиб в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщает прокуратура республики.

Мужчину зажало оборудованием буровой установки, от полученных травм он скончался.

Происшествие произошло на скважине предприятия ООО «ТНГ-АлГИС» у села Большое Нуркеево. На место происшествия выехал прокурор района для организации проверки. Надзорное ведомство даст оценку соблюдения требований охраны труда на предприятии.

Влас Северин