Татарстан и Чувашия вошли в топ регионов России по циркулярной трансформации

Татарстан и Чувашия вошли в пятерку лидеров России по циркулярной трансформации, согласно докладу экспертно-аналитической платформы «Инфрагрин».

Рейтинг оценивает формирование экономики замкнутого цикла и развитие природного потенциала в стране. В тройку лидеров вошли Москва с 59 баллами, Московская область с 58 баллами и Татарстан с 54 баллами. Чувашия заняла четвертое место с 53 баллами.

Отмечается, что Татарстан выделяется технологической модернизацией и вовлечением вторичных ресурсов в промышленные циклы, а Чувашия сочетает промышленную переработку с развитием органической циркулярности в агропромышленном комплексе.

Влас Северин