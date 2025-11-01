В Агрызском районе Татарстана ввели карантин из-за вспышки бешенства у животных

В селе Кадряково Агрызского района Татарстана введен карантин из-за вспышки бешенства среди животных. Соответствующий указ размещен на правовом портале республики.

Карантинные меры касаются личного подсобного хозяйства на улице Заречной, 18. Эпицентр заболевания охватывает территорию радиусом 1,9 км от указанного адреса.

На этой территории запрещены ярмарки, выставки и любые мероприятия с участием животных. Также запрещен отлов диких животных для вывоза в зоопарки. Карантин продлится минимум 60 дней после уничтожения последнего подозрительного животного.

Влас Северин