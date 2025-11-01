На Ставрополье приставы арестовали машину за долг по штрафам ПДД в 319 тысяч рублей

В Кировском муниципальном округе приставы арестовали автомобиль LADA Priora за неоплаченные штрафы на сумму 319 тыс. руб. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Инспекторам удалось отследить маршрут машины 42-летнего водителя с помощью системы «Паутина». В отношении должника составили 31 административное дело только по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата административных взысканий).

Сотрудники Кировского районного отдела судебных приставов наложили арест на транспортное средство и отправили его на специализированную стоянку.

Константин Соловьев