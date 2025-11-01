Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье приставы арестовали машину за долг по штрафам ПДД в 319 тысяч рублей

В Кировском муниципальном округе приставы арестовали автомобиль LADA Priora за неоплаченные штрафы на сумму 319 тыс. руб. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Инспекторам удалось отследить маршрут машины 42-летнего водителя с помощью системы «Паутина». В отношении должника составили 31 административное дело только по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата административных взысканий).

Сотрудники Кировского районного отдела судебных приставов наложили арест на транспортное средство и отправили его на специализированную стоянку.

Константин Соловьев

