Меликов наградил дагестанца за блокировку 30 дронов ВСУ

Глава Дагестана Сергей Меликов наградил жителя региона Шамиля Гамидова, заблокировавшего 30 беспилотников ВСУ, медалью «За проявленное мужество». Об этом сообщила администрация главы Дагестана.

1 июня в поселке около Иркутска из припаркованной фуры начали вылетать беспилотники ВСУ. Водители припаркованных вблизи машин забрались на грузовик и с помощью камней пытались сбить взлетающие дроны. Через какое-то время фура взорвалась. Мужчины успели спастись, спрыгнув с крыши большегруза. Среди рискующих жизнью мужчин был водитель-дальнобойщик Шамиль Гамидов. Он помог блокировать взлеты украинских БПЛА, которые летели в сторону регионального аэродрома.

«Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам Вооруженных Сил»,— сказал Сергей Меликов во время награждения.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев 11 июня наградил троих жителей региона «За проявленное мужество». Это были сотрудники полиции — Евгений Адорченко, Виктор Васильев и Валерий Шишкин. Также содействие в блокировке дронов оказали Антон Мацкевич, Дмитрий Бондаренко и Игорь Бородкин.