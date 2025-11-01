ГПХ оценили выгоду

Внештатный сотрудник обходится бизнесу вдвое дешевле, чем работник на трудовом договоре. С этим аналитики связывают растущую популярность формата ГПХ. По соглашениям гражданско-правового характера сейчас трудятся почти 5% всех работающих россиян, следует из данных Росстата, на которые ссылается издание «Известия». Общее количество сотрудников на такой форме занятости превысило 1,5 млн человек, что на 50% больше, чем в 2024 году. А за последние 20 лет численность увеличилась вдвое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Такой договор удобен как работодателю, так и сотруднику, отметил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников: «Форма ГПХ достаточно удобна для работодателя, но скорее это вынужденная мера. При дефиците кадров работодатель вынужден привлекать работников из других организаций — это во-первых. Во-вторых, те же самые работники, которые работают на предприятии по договору ГПХ, могут выполнять дополнительные или смежные работы. В-третьих, есть не очень удобные сотрудники, и, для того чтобы уменьшить зависимость от таких людей, форма ГПХ достаточно удобна.

С точки зрения работника, ситуация выглядит почти так же. Для того чтобы работать в двух-трех организациях, форма ГПХ самая выгодная. Сейчас люди становятся самозанятыми, не делают формы ИП для того, чтобы, например, оказывать маркетинговые услуги. Они действительно платят меньше налогов — это выгодно для работника. При этом сохраняется официальный доход, и он может получать кредиты, даже налоговая инспекция не будет иметь никаких претензий и спрашивать, откуда у вас источники на приобретение, допустим, квартиры, машины или на дорогие покупки».

Во ВНИИ труда популярность договоров ГПХ связали с увеличением числа людей, вышедших из теневого сектора экономики. Кроме того, выросло количество самозанятых, которые в основном и работают в таком формате. Большинство опрошенных “Ъ FM” работодателей все-таки предпочитают оформлять сотрудников по постоянному трудовому договору, а с ГПХ работают только на коротких проектах для разовых задач:

Юлия Ряжеская, сеть кофеен «Здрасте»: «Мы сейчас не развиваем это направление. Договоры ГПХ заключаем с сотрудниками, которые выполняют какие-то разовые поручения, например, в маркетинге, снять какой-то ролик, выложить его на YouTube либо сделать какую-то постобработку. У нас все сотрудники в штате. Просто бывают такие работы, которые выходят за рамки деятельности штатных сотрудников: у них нет опыта, навыков в этом, и, соответственно, берутся сотрудники на кратковременную занятость». Мария Нагибова, основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe: «Использовать его планируем, особенно на проектные работы. Наверное, человек или в долгосрочной перспективе тебе может не пригодиться, или идет ротация кадров. И чтобы не уходить в трудовые отношения, лучше проверитьь человека по ГПХ по каким-то упрощенным условиям, потом уже взять основательно либо продолжать искать». Илья Каштанкин, Nord Clan: «Это интересная для компании тема, она очень удобная, но налоговая, как правило, трактует для IT-компаний, у которых основные затраты — это штат разработки, привлечение ГПХ-специалистов как подрядчиков — как схему уклонения от налогов и по большому счету активно препятствуют этой истории. И по факту мы отказываемся от этого, несмотря на то, что нам это выгодно».

HR-специалисты предупреждают о рисках подмены трудовых отношений договорами ГПХ. Среди них: вытеснение части работников в сферу самозанятых, риски для формирования пенсионных прав и социальной защищенности граждан.

Светлана Белова