Волонтер с гуманитарным грузом для СВО погиб в ДТП в Ярославской области

В Ярославской области на М-8 в аварии погиб волонтер, который вез в зону СВО гуманитарный груз. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Авария произошла вчера, 31 октября, под Переславлем-Залесским, в районе Глебовского. По данным областного УМВД, около 7:20 столкнулись грузовые автомобили «ГАЗ» и «МАН». Пострадали водитель и пассажирка автомобиля «ГАЗ»: мужчину госпитализировали, женщину отпустили на амбулаторное лечение. Позднее в УМВД сообщили, что водитель скончался.

«Дома его ждали супруга и шестеро детей. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким. Он был сильным и мужественным человеком, настоящим патриотом. Уход таких людей — большая потеря для всего региона»,— написал губернатор.

Он добавил, что регион окажет помощь семье волонтера, в том числе материальную в размере 1 млн руб.

Алла Чижова