Полиция Петербурга пресекла деятельность мошенников, обманывавших молодых геймеров

Оперативники пресекли деятельность группы интернет-мошенников, которые обманывали молодых геймеров в популярной онлайн-игре, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Молодые люди, которых заподозрили в обмане геймеров в онлайн-игре

В ходе масштабной операции были задержаны жители Комсомольска-на-Амуре и Кургана в возрасте от 17 до 18 лет. Один из задержанных, называвший себя блогером, проводил стримы и записывал ролики, где давал «лайфхаки» для прохождения уровней в игре.

Под видом помощи он размещал номер телефона и ссылку на чат-бот, якобы для получения бесплатной игровой валюты. На деле игроков переводили в закрытые чаты, где «помощники» просили их сфотографировать банковские карты родителей и прислать коды из SMS.

По предварительным данным, таким образом злоумышленники заработали не менее 5 млн рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На данный момент установлена причастность фигурантов к двум эпизодам в Петербурге и Ленобласти, 28 случаям в других регионах России. Во время обысков у молодых людей изъяли семь смартфонов с перепиской и приложениями, четыре жестких диска и восемь банковских карт.

Сейчас двое подозреваемых находятся под домашним арестом, третий — под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей Маркелов