На «Казаньоргсинтезе» начали пусконаладку установки по рекуперации побочных газов

На заводе полиэтилена «Казаньоргсинтез» начали внедрять новую систему рекуперации побочных газов. Инвестиции в проект составили более 1,8 млрд руб., сообщает пресс-служба СИБУРа.

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин отметил, что после запуска системы продукты переработки, ранее сжигаемые, будут возвращены в систему и монетизированы. Это снизит экологическую нагрузку и увеличит налоговые отчисления для Казани и Татарстана. Планируется, что технология позволит сократить сжигание газов на факелах в три раза и вернуть часть продуктов в производственный цикл.

Айрат Сафин добавил, что часть синтетических газов, не используемых в основном процессе, будет направлена на строящуюся парогазовую установку мощностью 250 МВт. Запуск этой установки планируется на конец 2025 года.

Влас Северин