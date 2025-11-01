Над Россией сбили шесть беспилотников за три часа

Дежурные средства ПВО сбили шесть украинских беспилотиков над тремя регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны. Это произошло между 14:00 и 17:00 мск.

Четыре БПЛА сбили над Белгородской областью, по одному — над территориями Брянской и Курской областей. В Белгородской области есть пострадавший. Житель села Мощеное получил «множественные осколочные ранения головы, предплечья, грудной клетки и бедра», сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В селе Борисовка с беспилотника сбросили бомбу: полностью сгорел частный дом. В других населенных пунктах тоже были повреждены несколько домов и машин.

В Брянской области пострадавших нет, заявил глава региона Александр Богомаз. Глава Курской области Александр Хинштейн не сообщал в соцсетях о последствиях атаки.