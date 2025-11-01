ЦБ назвал регионы-лидеры по числу самозапретов на кредиты

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область и Башкирия вошли в первую пятерку регионов по числу самозапретов на кредиты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ЦБ.

Рекордное количество установленных самозапретов установлено в Москве (12,6% от всего числа самозапретов) и в Московской области (7,7%). В Санкт-Петербурге услугой воспользовались 5,8%, в Краснодарском крае — 3,6%, а Башкирии — 3,2%. Оставшиеся регионы собрали 63,8% самозапретов.

На 1 октября 2025 года самозапрет на получение кредитов и займов установлен у 14 млн россиян, следует из данных БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ). Граждане в возрасте от 40 до 59 лет составили 42,2%, россияне старше 60 лет — 28,1%, а люди от 21 года до 39 лет — 27,5%.

Помимо этого, 50,4% самозапретов установили граждане с действующими кредитами, а у 24,4% нет кредитной истории. Еще 21,5% россиян уже закрыли долг. Полный самозапрет установили 91% людей, на дистанционное оформление кредита запрет выбрали 5%, а оставшиеся 4% выбрали иной тип запрета.

Закон о самозапрете на кредиты вступил в силу 1 марта 2025 года. Граждане России могут установить запрет на оформление потребительских кредитов и займов через портал «Госуслуги» или подать заявление через МФЦ.