Скидки призвали к справедливости

Маркетплейсы готовы договариваться с банками о скидках после критики регулятора. Речь идет об эксклюзивных дисконтах, которые площадки предоставляют при оплате картами их собственных банков. 30 октября Эльвира Набиуллина назвала такие скидки несправедливыми. По ее словам, ЦБ обсуждает с игроками рынка изменения в закон о платформенной экономике. Нужно обеспечить всем банкам равный доступ к работе с маркетплейсами и привести условия оплаты к единым правилам, отметила глава регулятора и добавила, что предложения направлены в правительство. Как передает РБК, 31 октября в Wildberries & Russ сообщили, что готовы вести диалог с банками без «насильственных действий со стороны Центробанка». В Ozon также выступают против регулирования.

Эксперт по маркетплейсам и владелец пункта выдачи заказов Артем Бобцов не согласен с тем, что скидки мешают честной конкуренции: «Весь бизнес должен в первую очередь думать о клиенте. И у маркетплейсов, и у банков цель — зарабатывать деньги, делая людей счастливыми и довольными. А клиенты довольны тем, что они могут получить дополнительную скидку, пользуясь картой банка маркетплейса.

Но есть коммерческие банки, у которых нет своих онлайн-площадок, и они не имеют возможности предоставлять такие скидки. Вместо того чтобы конкурировать рыночными инструментами, они пытаются руками ЦБ лишить этого преимущества маркетплейсы. И вся эта история выглядит не очень красиво. Впрямую это ничего не нарушает. Является ли это предметом нечестной конкурентной борьбы? Тоже нет. Это использование своего преимущества.

Какие инструменты могли бы использовать банки? Они могут давать больше скидок по программам лояльности, больше кэшбэков, баллов при оплате их картами покупок на маркетплейсах, чтобы уровнять эти условия.

Но они этого не делают и вместо того, чтобы конкурировать, идут и жалуются в ЦБ. Площадки боятся, что им эту историю директивно запретят. Все предпочитают, чтобы шел неконфронтационный процесс».

Маркетплейсы уже предлагают программы лояльности и сотрудничают со сторонними банками. Например, у «Яндекс Маркета» действуют так называемые зеленые ценники, но только для держателей карт Альфа-банка. А Ozon запустил программу лояльности для любого банка на прошлой неделе. Как рассказали “Ъ FM” представители площадки, условия сотрудничества одинаковы для всех, в том числе и для Oзон-банка. Недавно Forbes оценивал показатели компаний за прошлый год и пришел к выводу, что банки маркетплейсов пока не конкуренты кредитно-финансовым организациям.

Возможет ли компромисс по вопросу скидок? Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев уверен, что несмотря на готовность маркетплейсов к диалогу, регулирование в любом случае необходимо: «Проблема не в том, что у маркетплейсов не должно быть бонусных или поощрительных инструментов для клиентов. Желание онлайн-площадок активно развивать свои банки, подключать туда максимально клиентскую базу, которая у них есть, понятно. Но главный аргумент в том, что не должно быть именно разницы цен уже непосредственно при оплате картой конкретного банка.

Могут быть кэшбэки, бонусы, какие-то другие способы поощрения клиента, но именно от банка, а цены на самой онлайн-площадке не должны отличаться. Например, в магазине ведь нет такой практики, когда устанавливаются разные ценники для держателей карт разных банков. Думаю, вопрос не только в том, чтобы маркетплейсы пускали банки в эти системы, а в том, чтобы в принципе стоимость не привязывалась к способу оплаты. Я думаю, это будет справедливо».

Игроки рынка обращают внимание, что регулирование необходимо, так как остаются и другие открытые вопросы. Как отметили в Сбербанке, нужно принимать решение по поводу ограничения, отмены скидок и участии продавцов в их согласовании. А в министерстве промышленности и торговли подчеркнули, что продавец — это основное лицо, которое должно определять ценовую политику. В чем еще проблема дисконтов, объяснил президент Ассоциации поддержки и развития интернет-торговли Андрей Пасынков: «Данный закон не решил основную проблему: маркетплейсы не получили статус. Изначально нужно было дать определение площадкам, кто они: посредники или полноформатные продавцы. Если первое, то лишить их права торговать самим и диктовать условия продавцам. Если второе, то приравнять их к ритейлу и нагрузить всей ответственностью, включая интеграцию закона о защите прав потребителя, который сейчас применяется в крайне усеченном виде и только когда он выгоден самим площадкам.

Цена на один и тот же товар у одного и того же продавца может меняться несколько раз в день. Это подталкивает покупателей в поисках выгоды несколько раз перезаказывать товар. Продавец, чей товар перезаказывается, платит каждый раз за логистику в оба конца. Но еще одна проблема, которая нуждается в проработке — это потребительский экстремизм. Вчера, например, девушка заказала более 50 вещей, при этом купила только баллончик с освежителем воздуха, а весь остальной товар поехал обратно продавцам, которые потеряли на каждой позиции от 300 руб. до 1 тыс. руб. оплаченной доставки.

Заработок маркетплейса только на логистике этого оптового заказа составил более 20 тыс. руб. И вот эту самую схему площадки активно рекламируют, предлагая заказать все, что душе угодно, а оплатить при получении только то, что понравится».

В начале октября Совет федерации рекомендовал правительству внести в закон о платформенной экономике поправки, которые обеспечат равный доступ к маркетплейсам всех партнеров и пользователей. Также они могли бы закрепить принцип единой стоимости товара, вне зависимости от способа оплаты.

Анна Кулецкая