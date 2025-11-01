В Ярославской области в аварии с «КамАЗом» погиб водитель легковушки
В Большесельском округе на трассе Р-132 в результате столкновения с автомобилем «КамАЗ» погиб водитель легкового авто. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
В ведомстве пояснили, что 1 ноября примерно в 10:20 водитель автомобиля Peugeot выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом». Водитель легковой машины погиб на месте до приезда скорой.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.