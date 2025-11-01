Металлурги плавят цены

Российские металлурги могут поднять цены на стальную заготовку в черноморских портах вслед за укреплением рубля и повышением стоимости полуфабрикатов из Китая. Поддержать котировки должен в том числе ожидаемый рост импорта турецкими заводами. В то же время китайские металлурги усиливают присутствие на соседних с РФ рынках, что ужесточает конкуренцию для российских компаний.

Экспортеры стальной заготовки из стран СНГ планируют повышение цен на $2–3, до $443–447 за тонну в портах Черного моря (FOB), говорится в обзоре аналитической компании BigMint по итогам недели 27–31 октября. Увеличение котировок рассматривается в связи с укреплением рубля и повышением стоимости китайской заготовки. Индикативные цены российской стальной заготовки выросли за неделю с $437 до $438 за тонну (FOB), согласно BigMint.

По оценкам аналитиков, стоимость заготовки в Таншане увеличилась на $7, до $420 за тонну. Тем не менее, отмечают в BigMint, спрос в строительном секторе остается слабым, что ограничивает дальнейший рост цен. Как считают аналитики, стоимость заготовки, вероятно, останется в целом стабильной в ближайшие месяцы. Поддержку в краткосрочной перспективе, в частности, может оказать увеличение импорта турецкими заводами, которые сталкиваются с низкими запасами сырья, считают в BigMint. Там добавляют, что сбор металлолома в Турции зимой снижается.

Аналитики «Эйлер» ждут восстановления в секторе глобальной черной металлургии, отмечая, что поддержку мировым котировкам, в частности российским экспортным ценам на стальной прокат и полуфабрикаты, может оказать ожидаемое охлаждение китайского экспорта стали в связи с плановым снижением выплавки металла в Китае.

Между тем, следует из данных BigMint, пока российские металлурги сталкиваются с растущим давлением китайских поставщиков на соседних с РФ рынках.

Так, отмечают аналитики BigMint, экспорт стали из КНР в страны СНГ по итогам девяти месяцев 2025 года вырос на 34%, до 2,66 млн тонн. Там полагают, что этот регион становится новым направлением для китайского стального экспорта в условиях протекционистских мер в других странах, включая США и ЕС. В частности, уточняют аналитики, резкий рост импорта китайской стали фиксируется в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов считает наиболее чувствительной конкуренцию за рынок Казахстана. Местный комбинат Qarmet, говорит аналитик, заключил стратегическое соглашение с China Metallurgical Group, и, несмотря на территориальную близость России и Казахстана, Китаю удается поставлять сталь по более конкурентным ценам и занимать свою долю рынка. Узбекистан, продолжает господин Смирнов, активно наращивает импорт стройматериалов и металлопродукции для крупных инфраструктурных проектов. В то же время, добавляет Андрей Смирнов, в 2025 году российские металлурги в первую очередь сосредоточены на увеличении поставок в Турцию и Индию.

Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев считает, что рост китайского экспорта в страны СНГ создает риск и для российских металлургов, учитывая, что этот рынок один из приоритетных для экспорта из РФ. По его словам, на внутреннем российском рынке пока не видно наплыва китайской стали, но есть относительно высокие объемы поставок из Казахстана, что усиливает конкуренцию и оказывает давление на российские цены на металл.

