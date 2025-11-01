В Ставропольском крае увеличили производство тепличных овощей на 13%

В Ставропольском крае за девять месяцев 2025 года произвели 96 тыс. т тепличных овощей, что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

По словам господина Владимирова, в крае реализуется несколько масштабных инвестиционных проектов в аграрной сфере. Так, завершается возведение агрокомплекса «Восточный» площадью почти 23 га. При выходе на полную мощность в 2026 году предприятие будет ежегодно выпускать до 12 тыс. т овощей, преимущественно томатов и огурцов.

В Советском округе полностью завершен проект тепличного хозяйства площадью 69 га. Мощности объекта позволяют производить до 27 тыс. т овощной продукции ежегодно. Первый этап был запущен в 2023 году, второй — летом 2025 года.

Константин Соловьев