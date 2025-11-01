В Херсонской области из-за атаки дронов остались без света 45 тыс. человек

Из-за обстрелов вооруженных сил Украины в Херсонской области остались без электроэнергии 87 населенных пунктов, в которых проживает около 45 тыс. человек. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Враг атаковал беспилотниками объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие электроснабжение Каланчакского, Чаплинского, Скадовского и Алешкинского округов. Без света временно оставались около 45 тыс. человек в 87 населенных пунктах»,— сообщил губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, идут ремонтные работы, подачу электричества в ряд населенных пунктов уже вернули.

Господин Сальдо также сообщил о гибели 80-летнего мужчины в Алешках и ранении двух жителей в Великих Копанях из-за обстрелов украинской армии.

Александр Дремлюгин, Симферополь