В Екатеринбурге возле «Фан Фана» построят каскадный дом

В квартале улиц Московская – Фурманова – Чкалова – Ясная (возле ТЦ «Фан Фан») построят дом с каскадной архитектурой этажностью от 12 до 15 этажей. Об этом рассказали в пресс-службе застройщика «СКМ — Девелопмент», реализующего проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «СКМ-Девелопмент» Фото: Пресс-служба «СКМ-Девелопмент»

Дом бизнес-класса «Символ» будет рассчитан на 118 квартир, от двух до шести на этаже. Однокомнатные квартиры составят менее четверти лотов. Внутри дома появится панорамный лифт, лаундж-зона, зоны йоги и коворкинга.

На первых этажах дома разместят арендаторов, которых девелопер подберет под аудиторию жителей, при этом двор дома огородят от машин. Проект подразумевает подземный паркинг и келлеры.

Строительство стартует в ноябре этого года. Ожидается, что объект сдадут к концу 2027 года.

Анна Капустина