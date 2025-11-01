В Котельниковском районе Волгоградской области обновят 20 км дороги за 1,2 млрд

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области определил победителя конкурса на капремонт дороги «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» в Котельниковском муниципальном районе. Итоги подвели сегодня. Название подрядной организации будет обнародовано после заключения контракта.

В аукционе с начальной максимальной ценой в 1,25 млрд руб. приняли участие шесть кандидатов. Ни одна заявка не была отклонена. В конкурсе лидировала компания, предложившая исполнить контракт за 935,8 млн руб.

Согласно техническому заданию, теперь подрядчику предстоит отремонтировать 20,3 км дорожного полотна с 152,3-го по 172,6 км трассы. Он обязан завершить работы до конца августа 2027 года.

Нина Шевченко