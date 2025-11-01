Под Саратовом капитально отремонтируют 13 км федеральной трассы за 1 млрд рублей

Упрдор «Нижне-Волжское» ищет подрядчика, который займется капитальным ремонтом трассы Р-22 «Каспий» (автодорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань) на подъезде к Саратову. Заказчик предлагает заключить контракт на 1,14 млрд руб.

В техническом задании указано, что дорожникам предстоит отремонтировать 13 км проезжей части с 573-го по 586 км. Приступить к работам надо 1 апреля следующего года, а сдать объект в конце октября.

Прием заявок на участие в закупке продолжается до 17 ноября. Победителя аукциона объявят 20 ноября.

Нина Шевченко