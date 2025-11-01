В Москве простились с актером дубляжа Андреем Гриневичем

В Центральной клинической больнице в Москве состоялась церемония прощания с актером дубляжа Андреем Гриневичем, передает корреспондент ТАСС. Актера кремируют и похоронят на Востряковском кладбище, сообщила агентству дочь артиста.

Андрей Гриневич умер 29 октября в возрасте 69 лет после продолжительной болезни. Он окончил Школу-студию МХАТ, а затем актерский факультет ВГИКа. В 80-е начал карьеру в кино, а затем занялся дубляжом.

Гриневич дублировал Брюса Уиллиса («Крепкий орешек 2», «Осада»), Алека Болдуина («Деловая женщина»), Чарли Шина («Горячие головы»), Шона Коннери («Робин Гуд: Принц воров»), Майкла Мэдсена («Бладрейн», «Город грехов») и многих других. Как актер дубляжа он работал над озвучанием более 400 проектов, а срежиссировал — более 150-ти.

Полина Мотызлевская