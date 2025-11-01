Жители Ставрополья копят на Lada Granta год

Специалисты «Авито Авто» и «Авито Работы» провели совместное исследование, чтобы выяснить, сколько средних предлагаемых зарплат потребуется жителям Ставропольского края для приобретения одного из трех востребованных автомобилей на вторичном рынке — Lada Granta, Hyundai Creta или Toyota Camry.

Исследование базировалось на данных о средних зарплатных предложениях в вакансиях, размещенных на платформе Авито Работа в третьем квартале 2025 года, а также средних ценах указанных моделей возрастом 3-6 лет, которые продавались на Авито Авто в тот же период. На основе этих показателей эксперты рассчитали срок в месяцах, необходимый для накопления на автомобиль в регионе.

Согласно данным «Авито Работы», в Ставропольском крае среднее зарплатное предложение достигает 66,7 тыс. руб. На Lada Granta со средней стоимостью 750 тыс. руб. местные жители смогут накопить за 11,2 месяца. На кроссовер Hyundai Creta ценой 1,9 млн руб. потребуется откладывать 28,3 месяца, а на приобретение подержанной Toyota Camry стоимостью 2,9 млн руб. — 44,9 месяца.

Для сравнения, среднее зарплатное предложение по России составляет 82,1 тыс. руб. При таком доходе для покупки Lada Granta средней ценой 689 тыс. руб. потребуется 8,4 зарплаты, для Hyundai Creta стоимостью 1,8 млн руб. — 21,9, для Toyota Camry ценой 2,8 млн руб. — 34,7. Однако в различных регионах эти показатели отличаются в зависимости от средних предлагаемых зарплат и цен автомобилей.

Тат Гаспарян