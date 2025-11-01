ФК «Урал» обыграл «Сокол» из Саратова со счетом 2:0

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над саратовским «Соколом» в 17-м туре Pari Первой лиги. Матч проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу уральцев.

Голы забили уральцы Виталий Бондарев (15 минута) и Мартин Секулич (86).

После победы ФК «Урал» набрал 33 очка, он делит первое и второе место с «Факелом» (Воронеж).

Следующий матч ФК «Урал» проведет 5 ноября в Екатеринбурге. На стадионе «Екатеринбург Арена» он будет принимать «Челябинск». Это отложенный матч 14-го тура.

Николай Яблонский