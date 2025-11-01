Минобороны РФ: окруженные в Красноармейске батальоны ВСУ начали сдаваться в плен

Украинские военные, окруженные в Красноармейске (Покровске), начали сдаваться в плен. Видеоролик с несколькими пленными показала 1 ноября пресс-службы Минобороны России.

Военнослужащий ВСУ Станислав Ткаченко говорит на видеозаписи, что они «не пробовали прорваться к своим, так как понимали это самоубийство, шансов не было», передает ТАСС.

Красноармейск (Покровск) находится в 50 км северо-западнее Донецка. 23 октября начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что в городе блокирована группировка ВСУ. Всего блокирован, по данным Минобороны, 31 батальон ВСУ.

Накануне Минобороны России сообщило, что за неделю армия Украины предприняла 23 попытки прорвать окружение в Красноармейске и четыре раза пыталась деблокировать группировку.