Минобороны РФ сообщило о предотвращении высадки спецназа ВСУ у Красноармейска

В Донецкой народной республике в 1 км северо-западнее окраины Красноармейска группа сил специальных операций ВСУ пыталась высадиться из вертолета, но была уничтожена. В состав группы входило 11 бойцов сил специальных операций ВСУ. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Красноармейск (Покровск) находится в 50 км северо-западнее Донецка. Рядом с Красноармейском находится Димитров (Мирноград). 23 октября начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.

Накануне Минобороны России сообщило, что за неделю армия Украины предприняла 23 попытки прорвать окружение в Красноармейске и четыре раза пыталась деблокировать группировку. Всего в окружении в Красноармейске и Димитрове, как сообщало Минобороны, 31 батальон ВСУ.