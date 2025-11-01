InterCHARM подвел итоги

Завершилась 32-я международная выставка InterCHARM — одно из главных мероприятий бьюти-индустрии. Организаторы поделились статистикой: в выставке приняли участие 1452 компании и более 96 тыс. специалистов — дистрибуторов, ритейлеров, производителей и любителей косметики со всей России и из 30 стран мира. Интересно, что в этом году российские компании составили почти половину участников, а Китай, как ключевой азиатский партнер, оказался на втором месте — в Москву приехали 485 компаний. Активное участие в InterCharm также приняли производители из Южной Кореи (84 компании) и Турции (57 компаний). В пяти залах «Крокус Экспо» разместились все сегменты парфюмерно-косметического рынка: от локальных производителей до международных компаний — косметология и эстетика, оснащение салонов, клиник и СПА, сектор для парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса, визаж, брови и ресницы, нишевая парфюмерия, ароматы для дома, российская косметика R-Beauty, нутрициология, БАДы и многое другое. Следующая выставка InterCHARM пройдет с 14 по 17 октября 2026 года.

