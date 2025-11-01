В Прикамье двоюродных братьев на Porsche Cayenne задержали с 15 кг наркотиков

Сотрудники управления наркоконтроля ГУ МВД по Пермскому краю задержали двух жителей региона по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба краевого главка, на территории Краснокамского городского округа полицейские остановили Porsche Cayenne, при досмотре которого было обнаружено 16 пакетов с амфетамином, мефедроном и кокаином весом более 15 кг. По версии следствия, злоумышленники доставляли партию из Москвы в Пермь для последующей фасовки и сбыта наркотиков. При обысках по месту жительства фигурантов были обнаружены упаковки для запрещенных веществ и наркотики для собственного потребления.

30 октября решением Краснокамского горсуда оба были отправлены под стражу. Как уточняет пресс-служба суда, подозреваемыми по делу являются двоюродные братья 1991 и 1998 года рождения.