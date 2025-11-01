Петербург оказался на одном уровне с Казанью по скорости продажи жилья

Санкт-Петербург разделил четвертое место с Казанью в рейтинге российских городов с самым высоким уровнем распроданности жилья. На сегодняшний день этот показатель в городе на Неве достигает 78%. Из 20 605 квартир, которые сейчас находятся на этапе строительства, 16 018 уже проданы. Такие данные приводятся в совместном исследовании группы «Самолет» и консалтинговой компанией MACON. Для исследования использовались данные по объектам, находящимся в стадии строительства и имеющим заявленный срок ввода в эксплуатацию в 2025 году.

По оценкам экспертов, для объектов, находящихся на финальных этапах строительства со сроком сдачи через 1 – 1, 5 квартала, нормативные показатели распроданности составляют 60-70%. Средний показатель по России находится в пределах этих значений, но ситуация в регионах страны складывается по-разному. Петербург стабильно опережает средние значения, что говорит о сбалансированном соотношении спроса и предложения на рынке новостроек города.

Уточняется, что по итогам первой половины 2025 года, динамика продаж на рынке первичного жилья в Петербурге демонстрировала рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики отмечают, что спрос поддерживается разнообразием форматов жилья, активным развитием инфраструктуры и сохранением льготных ипотечных программ, которые остаются основным инструментом покупки квартир.

Александра Хренкова