В «Яндекс.Переводчик» включат ногайский и чеченские языки

В сервисе «Яндекс. Переводчик» скоро станут доступны абазинский, мансийский, ногайский и чеченский языки, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. По его словам, агентство уже подготовило соответствующие материалы и направило их в компанию «Яндекс».

«К настоящему моменту в "Яндекс.Переводчике" удвоено количество языков народов России. За два года в сервисе появились новые языки: бурятский, кабардино-черкесский, карачаево-черкесский, карачаево-балкарский, коми, мокшанский, осетинский, тувинский и эрзянский языки. Кроме того, в сервис добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского и чувашского языков. Существенно улучшено качество перевода для марийского и удмуртского языка»,— рассказал господин Баринов на Всероссийском форуме «Народы России» (цитата по «РИА Новости»).

Работу по включению языков в сервис с 2023 года ведет Дом народов России. На данный момент к этой работе подключились 19 регионов, которые отобрали 34 языка. Среди них — находящиеся под угрозой исчезновения вепсский, мансийский, ненецкий, хантыйский и чукотский языки.

В феврале этого года руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко сообщал, что из 155 языков народов России более трети находятся под угрозой исчезновения. Он объяснил это сокращением числа носителей языков и «снижением речевой культуры». Господин Деревянко также заявлял, что изменить ситуацию поможет создание цифровых систем по изучению языков. По данным последней переписи населения (2020 года), в России зафиксировано 176 родных языков. В число наиболее распространенных наряду с русским входят татарский, чеченский и башкирский. Самые редкие — исландский, керекский, югский, габонский и юитский.

