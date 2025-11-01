67,5% бюджета Удмуртии на 2026 год планируется потратить на социальную сферу

Доходная часть бюджета Удмуртии в 2026 году ожидается на отметке 157,3 млрд руб. 125,2 млрд руб. из этого обеспечат налоговые и неналоговые доходы, 32 млрд руб. — безвозмездные поступления. Расходная часть составит 161,8 млрд руб. 67,5% этой суммы пойдет на социальную сферу. Дефицит составит 4,5 млрд руб. Это следует из пояснительной записки к законопроекту о региональной казне на ближайшую трехлетку, с которым ознакомился «Ъ-Удмуртия». Документ опубликован на сайте Госсовета республики.

Год к году прирост доходов региональной казны составит около 3%. Прогнозируется, что примерно треть бюджета Удмуртии на 2026 год обеспечат поступления по НДФЛ — 43,8 млрд руб. Налог на прибыль организаций принесет казне 36,2 млрд. Еще 16,3 и 10,9 млрд руб. — это налоги по УСН и акцизы соответственно. Ожидаемые поступления по налогу на имущество организаций — 7,2 млрд руб.

Прогнозируемая динамика по доходам бюджета на трехлетку: 157,3 млрд руб. — в 2026 году, 162,6 млрд руб. — в 2027 году, 175,6 млрд руб. — в 2028 году.

Расходная часть бюджета Удмуртии в 2026 году составит 161,8 млрд руб. Это примерно на 4% больше, чем в 2025-м. 67,5% от указанной суммы, или 109,2 млрд руб. направят на социальную сферу. Объем фонда оплаты труда и взносы по обязательному соцстрахованию составят 61,9 млрд руб. расходов. Планируемые траты по дорожному фонду — 10,3 млрд руб. На обеспечение расходов, связанных со спецоперацией, направят 7,5 млрд руб. Ожидаемые траты по направлению безопасности образовательных организаций, населения и территорий — 3,8 млрд руб.

Прогнозируемая динамика по расходам бюджета на трехлетку: 161,8 млрд руб. — в 2026 году, 163,2 млрд руб. — в 2027 году, 175,6 млрд руб. — в 2028 году.

В первом чтении законопроект рассмотрят на заседании 27-й сессии Госсовета Удмуртии 25 ноября. Общественное обсуждение по бюджетной трехлетке пройдет с 3 по 12 ноября. Замечания и предложения принимает постоянная комиссия республиканского парламента по бюджету, налогам и финансам.