В Ярославле на Советской площади начали монтировать каток

В Ярославле стартовали подготовительные работы по созданию зимнего ледового комплекса на Советской площади. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: мэрия Ярославля

«Сейчас на площадке осуществляется завоз и разгрузка оборудования, специалисты приступили к монтажу конструкций»,— говорится в сообщении мэрии.

Согласно сайту госзакупок, конкурс по поиску подрядчика был признан несостоявшимся из-за подачи лишь одной заявки. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе мэрии, работы ведет московское ООО ГК «Ледовый Сервис». Стоимость работ — 110 млн руб.

Напомним, что каток откроется 26 декабря и займет более 4000 кв. метров. Ледовый комплекс предложит классический корт, длинные ледовые дорожки, теплые павильоны, раздевалки и пункт проката коньков с профессиональной заточкой. Вокруг катка будет организована праздничная атмосфера с рождественской ярмаркой, горками, декоративными конструкциями, сценой, музыкой и светодиодным экраном. Также откроется кафе.

«ЯКаток» будет работать до полуночи в будние дни и воскресенье, а в пятницу, субботу и праздники — до 2 часов ночи.

Алла Чижова