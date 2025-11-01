Вячеслав Бутусов, «Идущий человек» и «Новая волна»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдет празднование Дня народного единства и всероссийская акция «Ночь искусств». На концертных площадка выступит Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы», Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, группы Lascala и «Ледъ», а также стендап-комики Ольга Малащенко и Евгений Чебатков. В театрах представят мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!», выступление «Квартета И», спектакли «что-то вроде дон кихот» и «Идущий человек». На выставках покажут картины, посвященные теме «патриархального» искусства и абстрактные работы челябинского художника, а в кинотеатрах выйдут фильмы «Новая волна», «Мой сын» и «Голосовой помощник».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артист Вячеслав Бутусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Артист Вячеслав Бутусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Городские мероприятия

В Челябинске с 3 по 4 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Она позволяет каждому желающему посетить различные тематические мероприятия музеев, театров, концертных и иных культурных площадок города. В рамках «Ночи искусств» организуют различные выставки, выступления, лекции, экскурсии, игры и мастер-классы. С подробным расписанием и работой различных площадок можно ознакомиться на сайтах культурных учреждений.

В Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 4 ноября пройдет празднование Дня народного единства. С 13:00 на главной сцене начнут выступать вокальные и хореографические коллективы Челябинской области с номерами, отражающими национальное и культурное многообразие России. Вход свободный.

Концерты

В клубе Ozz 2 ноября пройдет концерт рок-группы Lascala. Коллектив выпустил седьмой студийный альбом «Play-Off», завершив многолетнюю историю своих персонажей. В честь нового релиза группа отправилась в тур. Гости концерта смогут услышать новые песни, при создании которых Lascala не гнушались экспериментов, а также уже знакомые фанатам треки. Стоимость билета от 2 тыс. до 3,6 тыс. руб. 16+

В концертном зале имени Прокофьева 3 ноября выступит государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Это один из старейших коллективов — он создан в 1937 году. С того момента и по сегодняшний день ансамбль представляет этнокультурное многообразие Татарстана, продвигает многовековые традиции и народное творчество. Художественным руководителем является заслуженный артист РФ, народный артист Республики Татарстан Айрат Хаметов. Стоимость билета от 1,2 тыс. до 2,2 тыс. руб. 6+

В клубе Ozz 4 ноября состоится концерт фолк-группы «Ледъ». Команда отправилась тур под названием «На пороге зимы». Тексты группы посвящены скандинавской культуре, легендам и мифам. Коллектив в своих выступлениях также используют такие инструменты, как тальхарпа, колесная лира и этнические барабаны. Стоимость билета от 1,6 тыс. до 2,7 тыс. руб. 12+

В Центре международной торговли 4 ноября запланировано выступление стендап-комика Ольги Малащенко, резидента «Женского стендапа» на ТНТ. В своих выступлениях она остро шутит об отношениях, мужчинах и жестком воспитании и также поднимает более провокационные темы. Стоимость билета от 1,3 тыс. до 3,5 тыс. руб. 18+

В МТС Live Холле 5 ноября пройдет концерт Вячеслава Бутусова с своей группой «Орден Славы». Они исполнят песни Nautilus Pompilius — коллектива, который в 1982 году основал Вячеслав Бутусов. В программу войдут хиты группы и менее популярные песни. Стоимость билета от 4 тыс. до 9,5 тыс. руб. 12+

В Центре международной торговли 5 ноября состоится стендап-концерт Евгения Чебаткова с презентацией новой программы «На других берегах». Она посвящена жизненной адаптации и поиску себя в новых реалиях. Выступления комика отличаются тем, что он не использует мат и не шутит на вульгарные темы. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 6 тыс. руб. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Мари Краймбрери

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Певица Мари Краймбрери

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В МТС Live Холл 6 ноября пройдет концерт Мари Краймбрери. Автор хитов «Океан», «Мне так повезло», «Иначе все это зря», «Нравится жить» представит новое шоу «Кто такая Мэри?», названное в честь одноименной песни певицы. Гостей концерта ждут уникальные танцевальные номера. Стоимость билета от 2 тыс. до 8 тыс. руб. 12+

В МТС Live Холл 7 ноября выступит эстрадный певец Владимир Пресняков. Зрителей ждет музыкальное шоу, в рамках которого артист исполнит свои хиты в современных аранжировках — «Стюардесса по имени Жанна», «Странная», «Слушая тишину», «У тебя есть я», «Замок из дождя» и другие. Стоимость билета от 3,5 тыс. до 10 тыс. руб. 18+.

Спектакли

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 2 ноября представят мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!». Он поставлен по мотивам одноименного советского с музыкой композитора Максима Дунаевского. «Мэри Поппинс вновь спустится с облаков, чтобы научить не только детей, но и взрослых верить в себя, видеть прекрасное в простом и никогда не терять надежду», — сообщают авторы мюзикла. Стоимость билета от 800 до 5 тыс. руб. 6+

На сцене театра ЧТЗ 2 ноября пройдет премьера спектакля «что-то вроде дон кихот», поставленный театром «Манекен». От романа Мигеля де Сервантеса в постановке остался лишь мотив и архетип Дон Кихота. Это попытка авторов изучить ту параллельную реальность, которую создает герой ради борьбы со временем и смертью. В оформлении спектакля используют диафильмы, зрителям также покажут пластилиновый мультик. Стоимость билета 300-1000 руб. 16+

В театре драмы Наума Орлова 2 ноября представят новый спектакль «Цапля». Это комедийная история о том, как два человека запутались в собственных ожиданиях, и теперь пытаются найти общий язык посреди экзистенциального кризиса и хаоса. «Сеанс семейной психотерапии в одном действии»,— характеризуют спектакль авторы. Стоимость билета 1000-1500 руб. 18+

В театре «Дебют» 3 ноября покажут премьеру документального спектакля «Идущий человек». Он повествует о реальных историях женщин, столкнувшихся с онкологическим диагнозом. Авторы спектакля вдохновились одноименной постановкой АНО «Жить дальше» 2020 года. В проекте приняли участие 27 поэтов и 28 женщин. После спектакля зрители смогут встретиться с актрисами и героинями спектакля и обсудить с ними увиденное. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте Timepad. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из спектаклей «Квартета И»

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Один из спектаклей «Квартета И»

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

В МТС Live Холл 4 ноября пройдет спектакль-выступление знаменитого «Квартета И» с участием Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина и Александра Демидова. Формат постановки – это неформальная встреча со зрителями. Артисты поделятся историями из жизни, любимыми песнями, стихами, отрывками из любимых фильмов и многим другим, что сформировало их вкусы. Стоимость билета от 3,2 тыс. до 12 тыс. руб. 18+

Выставки

В галерее современного искусства OkNо проходит выставка «Почему Ф. 2.0» уроженки Челябинска Алены Терешко. В этом проекте художница исследует границы между традиционным и современным искусством, а также затрагивает тему об институциональном «патриархальным» искусстве. При создании картин она переписывала работы Рембрандта, Диего Веласкеса, Джорджоне, Бориса Кустодиева и Питера Рубенса, оставив сюжет и композицию, но изменив точку зрения, становясь глазами женского персонажа картины. Выставка действует до 20 декабря. 18+

В Челябинском центре искусств можно посетить выставку «Мои затеи — странный хоровод» челябинского художника Виктора Козейчика. В живописных работах автора пейзаж соединяется с абстракцией, а иронические сюжеты с метафизическими и философскими рассуждениями. Экспозиция работает до 30 ноября. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании»

Фото: Les Productions Georges de Beauregard; SNC Кадр из фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании»

Фото: Les Productions Georges de Beauregard; SNC

Кино

В Челябинских кинотеатрах с 6 ноября можно посмотреть французский фильм «Новая волна» режиссера Ричарда Линклейтера. Он повествует о создании легендарной кинокартины и полнометражном дебюте кинорежиссера Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», созданном на основе газетной заметки о реальном преступлении. 18+

С 6 ноября в кинотеатрах Челябинска также появится фильм «Мой сын». Успешный адвокат Катя соглашается за крупную сумму денег посадить невиновного человека. Узнав об этом, ее сын сбегает из дома и вместе с друзьями из спортивной секции решает вершить правосудие. Катя отправляется на его поиски, пытаясь исправить произошедшее. Главные роли сыграли Юлия Снигирь и Леон Кемстач. 18+

В кинотеатрах Челябинска с 6 ноября выйдет фильм «Голосовой помощник». Компания бывших однокурсников арендует загородный дом для вечеринки. В нем есть все удобства, в том числе умная колонка «Алена», которая умеет решать головоломки, управлять домом. Оказывается, ей также известные все тайны, которые скрывают друг от друга друзья. Колонка предлагает сыграть им в игру «Найди убийцу», чтобы выяснить, при каких обстоятельствах погибла их общая подруга менее года назад. 18+

Ольга Воробьева