Единство на любой вкус

Учрежденный 20 лет назад День народного единства парламентские партии отметят по-разному. Для «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР этот праздник станет еще одним поводом поговорить с избирателями о специальной военной операции (СВО) и поддержать ее участников. «Новые люди» выбрали более «мирный» и даже «семейный» формат торжеств. А вот коммунисты по традиции проигнорируют дату 4 ноября, отметив вместо нее годовщину Октябрьской революции 7 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Госдуме День народного единства в этом году выпадает на так называемую региональную неделю, когда депутаты разъезжаются по округам для общения с избирателями. Поэтому празднику 4 ноября уделено особое внимание в традиционных рекомендациях, которыми «Единая Россия» снабжает своих парламентариев перед выездом в регионы.

Мероприятия предлагается проводить с акцентом на СВО.

«День народного единства символизирует единство прошлых и настоящих поколений через почитание исторической памяти и культурное просвещение, призван достичь единения граждан в условиях продолжения СВО, новых экономических и внешнеполитических вызовов, укрепить многонациональное и культурное единство народов России»,— говорится в рекомендациях.

Что же касается конкретных планов, то 4 ноября в рамках акции «Тепло для бойцов» должна состояться передача участникам СВО зимних вещей (вязаных носков, шапок, свитеров), обогревателей и генераторов. Также партия просит парламентариев принять участие в организации экскурсий для бойцов, проходящих лечение, презентовать им подарочные наборы, а госпиталям передавать медикаменты. Также на партийных площадках рекомендуется проводить мастер-классы по приготовлению традиционных блюд народов России и народным ремеслам, спортивные соревнования и концерты местных творческих коллективов.

Тема спецоперации станет главной 4 ноября и для членов «Справедливой России». Как сообщили “Ъ” в пресс-службе партии, в День народного единства активисты региональных отделений навестят и поздравят семьи участников СВО, посетят на передовой подшефные подразделения партии и вручат им гуманитарную помощь. В крупных городах справороссы примут участие в общегородских митингах-концертах, ярмарках, народных гуляньях. В ряде регионов должны пройти автопробеги, концерты и возложения цветов к монументам.

У ЛДПР, как сообщила “Ъ” заместитель руководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар, к празднику заготовлена весьма обширная программа. 4 ноября либерал-демократы проведут 38 митингов и 36 автопробегов, в городах планируются возложения цветов к памятникам и мемориалам, благотворительные концерты и поздравления работников промышленных предприятий. А в Москве состоится традиционный митинг, который, как ожидается, соберет свыше 600 участников. «В программе выступление нашего лидера Леонида Слуцкого, участников СВО, молодежи, вручение партийных билетов новым членам партии и медалей “За помощь СВО”. Для гостей подготовлены увлекательные локации: тир для стрельбы из лука, историческая фотозона с костюмами древнерусских воинов, а также площадка “Молодежки” ЛДПР, где каждый желающий сможет создать уникальный дизайн партийной атрибутики»,— рассказала госпожа Кавшар.

«Новые люди», напротив, отметят День народного единства в подчеркнуто «мирном» стиле. Партия проведет акцию «Россия — большая семья», в рамках которой в Московской области, Костроме, Челябинске и Новосибирске появятся «интерактивные станции». Там можно будет сделать памятное фото, выбрать национальный костюм любого региона РФ, а искусственный интеллект «переоденет» посетителей в выбранные образы и добавит на фото цвета российского флага. Также гости смогут поучаствовать в викторине на тему истории России.

КПРФ тоже готовится к ноябрьским праздникам, но отмечать по партийной традиции будет не 4 ноября, а 7-е — годовщину Октябрьской революции. «Настоящие праздники рождаются не указами сверху, а из глубины ощущения народа своей личной приобщенности к тем или иным событиям»,— пояснил “Ъ” глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко, приведя в пример таких «настоящих праздников» День Победы, Новый год и 1 Мая. В Компартии появление государственного праздника 4 ноября считают попыткой нивелировать 7 ноября, напомнил депутат. И хотя этот день больше не выходной, на манифестации коммунистов все равно приходит «огромное количество людей», подчеркнул господин Ющенко. Что же касается праздничных мероприятий, то для КПРФ главным из них станет международный медиафорум «Правда против неофашизма», который партия проведет с 5 по 8 ноября. Помимо пленарных заседаний и дискуссий, в рамках форума 7 ноября пройдет митинг в центре Москвы и возложение цветов к Мавзолею Ленина.

Ксения Веретенникова