«Снегурочка», Baby Melo и «Брат»

В ближайшие выходные в столице Удмуртии состоится множество различных мероприятий. Русский драмтеатр поставит поэтическое фэнтези «Снегурочка» (16+) по пьесе Александра Островского, Нацтеатр — романтический мюзикл «Алые паруса» (16+). В кинотеатрах продолжится кинопоказ серии фильмов ужасов на Хеллоуин. Группа Renaissance Cellos исполнит известные рок-хиты AC/DC и Nirvana на виолончелях (6+), а молодежный рэп-исполнитель Baby Melo (16+) представит новый альбом.

Фото: Русский драмтеатр Удмуртии Спектакль «Снегурочка»

Фото: Русский драмтеатр Удмуртии

Снегурочку ставят по осени

На большой сцене Русского драмтеатра Удмуртии 2 ноября будет показано поэтическое фэнтези «Снегурочка» (16+) по истории русского драматурга и театрального деятеля Александра Островского. «Островский размышляет о природе любви,— говорит режиссер-постановщик Владимир Золотарь.— В работе миллионы разных “любовей”: у Мороза и Весны отношения словно у разведенных супругов, любовные страсти вокруг царя Берендея, любовь Мизгиря и Купавы, любовь парней к Снегурочке — это все разные формы любви <...> У Островского есть ремарка, что действие происходит в доисторические времена — когда-то, некогда… И нам хочется сочинить этот странный и притягательный мир».

В Национальном театре Удмуртии 2 ноября поставят романтический мюзикл «Алые паруса» (16+) по одноименной повести советского писателя Александра Грина. История о большой любви между Ассоль и Грином предстанет в неожиданном звучании. Гостям покажут привычных героев в новых обстоятельствах. «В новой трактовке Ассоль — девушка, доведенная до отчаяния ожиданием чуда, пытается выжить в жестком и жестоком мире. Грей — вовсе не сказочный принц, а искушенный жизнью, не ждущий перемен бывалый морской капитан»,— анонсируется на сайте учреждения.

Маленьким ценителям в Национальном театре Удмуртии 2 ноября покажут музыкальную сказку «Бременские музыканты» (0+). Спектакль расскажет о необыкновенных приключениях всем известных героев. История путешествий Трубадура, Осла, Пса, Петуха и Кота по городам и селам с концертами и большой любви к прекрасной Принцессе. Гостей ждут выступления с трюками, исполнение знакомых песен и танцевальные номера.

Фото: Национальный театр Удмуртии Спектакль «Бременские музыканты»

Фото: Национальный театр Удмуртии

В Театре оперы и балета Удмуртии 4 ноября проведут квест-экскурсию по учреждению «Ночь искусств» (12+). Желающих проведут по закулисью театра, а также по оркестровой яме, художественным цехам, сценическую площадку.

В Театре кукол Удмуртии со 2 по 4 ноября жители и гости города смогут посетить несколько сказочных спектаклей и музыкальное представление. В их числе сказка-постановка «Очень страшный Шуш» (6+) по книге немецкой писательницы Шарлотты Хаберзак 2 ноября покажет детям, как побеждать свои страхи посредством легкой игровой формы. Спектакль по мотивам сказок «Колобок», «Репка» и «Курочка Ряба» под названием «Жили были… Чудеса» (0+) будут ставить все три дня, 2-4 ноября. Кукольное музыкальное приключение «Кот в сапогах» (6+) пройдет 3 и 4 ноября. Оно расскажет оригинальную историю о хитром питомце по пьесе Николая Шувалова (по мотивам сказки Шарля Перро).

Бэнгеры и российская эстрада

В ДК «Металлург» 2 ноября пройдет концерт классической музыки группы Renaissance Cellos (6+). Музыканты исполнят мировые рок-хиты на виолончелях, ударных и клавишах. В программе — песни Metallica, AC/DC, Nirvana и других исполнителей, выполненные в авторских аранжировках.

Пинта на ул. Молодежной станет концертным залом для хип-хоп и рэп-группы «Восточный округ» (16+). Мероприятие состоится вечером 2 ноября. Исполнители приезжают в рамках тура в честь двадцатилетия группы. Программа включает все хиты и новые треки.

Площадка Nobel Concert Hall представит молодежного хип-хоп и рэп-исполнителя Baby Melo (16+). Концерт состоится вечером 2 ноября. На нем презентую новый альбом исполнителя. Гостей ждет расширенная концертная программа с презентацией нового альбома.

4 ноября ДК «Аксион» посетит Заслуженный артист РФ, пародистка Елена Воробей (12+). Постоянная участница программы «Аншлаг» исполнит сатирическое представление в различных амплуа.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Заслуженный артист РФ Елена Воробей

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Выступление комиков ижевского стендап-клуба (18+) запланировано 2 ноября в караоке-баре «Огни». За 1,5 часа опытные юмористы расскажут зрителям новые шутки. Воскресная программа называется «Проверка материала».

Кошмарный киновечер

В кинотеатре «Синема Парк» продолжится показ фильмов ужасов, приуроченный к Хэллоуину. Он проводится с 31 октября по 9 ноября. В подборке — кинолента «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» (18+) о мальчике Майки, чья мать становится одержима демоническим существом, «Хэллоуин. Ночной кошмар» (18+), по сюжету которого девушка пытается раскрыть тайну убийства своей сестры, и «Шелби Оукс. Город-призрак» (18+) о поисках пропавшей команды видеоблогеров в одноименном заброшенном городке.

Фото: трейлер фильма «Хэллоуин. Ночной кошмар» на Кинопоиске Фильм «Хэллоуин. Ночной кошмар»

Фото: трейлер фильма «Хэллоуин. Ночной кошмар» на Кинопоиске

Для любителей других жанров в кинотеатрах Ижевска продолжается показ российского военного триллера о контрразведчиках, которые ищут вражеских агентов в лесах Беларуси в 1944 году, «Август» (16+). В октябре он стал самым кассовым. Другие популярные у горожан кинокартины — фантазийна кинолента «Горыныч» (6+) о приключениях моряка и маленького дракона, «Алиса в стране чудес» (6+), рассказывающих о приключениях маленькой девочки в волшебной стране, и «Папины дочки. Мама вернулась» (6+), являющийся продолжением культового сериала о психотерапевте, который воспитывает пятерых дочерей после ухода жены.

В двух кинотеатрах города — «Синема Парк» и «Киномакс» — представлен документальный фильм «Брат навсегда» (16+) о влиянии одноименного фильма Алексея Балабанова на несколько поколений.

Крестный ход

Для верующих в Ижевске 4 ноября состоится крестный ход по маршруту от Михайло-Архангельского кафедрального собора до сквера Победы. Молитвенное шествие возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Отправление в Воткинск

Ряд мероприятий пройдет в Воткинске. Для жителей города и туристов 4 ноября во дворце культуры «Юбилейный» состоится праздничный концерт. Мероприятие посвящено Дню народного единства и 105-летию государственности Удмуртии. В тот же день в Воткинске пройдет торжественное открытие детской арт-лаборатории в музее-усадьбе П. И. Чайковского. Гостей ждет презентация творческих работ на базе новой лаборатории.