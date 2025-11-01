В Саратовской области в 2027 году начнут ремонтировать трассу Р-22 за 220 млн

В Саратовской области требуется подрядчик, который будет содержать федеральную трассу Р-22 «Каспий» за 220 млн руб. Соответствующий аукцион объявило Упрдор «Нижне-Волжское».

Дорожные работы (укрепление полотна) нужно провести на 11-километровом отрезке трассы в Саратовской области, с 530-го по 541-й км дороги М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань. Начало ремонта запланировано на апрель 2027 года, а окончание — на сентябрь того же года.

Заявки на участие в закупке принимаются до 17 ноября. Итоги подведут 20 ноября.

Нина Шевченко