Ульяновских перевозчиков оштрафовали за нарушение расписания

В третьем квартале 2025 года в деятельности перевозчиков общественного транспорта Ульяновска выявлено 65 нарушений. Это следует из доклада руководителя МКУ «Организатор пассажирских перевозок» (МКУ ОПП) Играмудина Эмирова главе Ульяновска Александру Болдакину.

Фото: Фото «ПАТП-1»

По словам директора МКУ ОПП, затретий квартал 2025 года транспортным предприятиям, работающим по регулируемым тарифам (в основном, это государственное АО «ПАТП-1»), было направлено 24 претензии о нарушении расписания, за что в рамках контрактов предполагается штраф от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. На перевозчиков, работающих по нерегулируемым тарифам, составлено 33 протокола за непередачу данных в региональную навигационную информационную систему городских маршрутов (РНИС) и восемь протоколов по административным нарушениям, связанным с нарушением расписания (штраф от 10 тыс. руб. до 40 тыс. руб.). На сегодняшний день из 60 маршрутов в РНИС отображаются 52. За неисполнение этих обязательств перевозчиков намерены штрафовать и дальше.

Андрей Васильев, Ульяновск