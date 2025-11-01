Более 600 тыс. мигрантов прошли курс социокультурной адаптации в 2025 году

За девять месяцев 2025 года более 600 тыс. мигрантов прошли курс социокультурной адаптации, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. По его данным, адаптационные центры посетили 55 тыс. иностранных граждан из числа прошедших курсы.

«И вот с регионов уже поступают такие позитивные отзывы об этой работе — они видят результат. Это все-таки просветительская работа, направленная на снижение, на профилактику девиантного поведения иностранных граждан»,— сказал господин Баринов на заседании Всероссийского форума «Народы России» (цитата по «РИА Новости»).

Руководитель ФАДН также заявил, что программа адаптации идет на пользу «основной массе» мигрантов, но вряд ли она «перевоспитает террористов или людей, приезжающих в Россию с криминальными целями», пишет агентство.

О разработке адаптационного курса ФАДН сообщило в июле 2024 года. Он представляет собой 70-минутную лекцию, рассказывающую иностранцам о положениях миграционного и трудового законодательства РФ, а также о правилах поведения в стране и конкретных регионах. 15 июля замглавы агентства Станислав Бедкин сообщил, что курс успешно прошел апробацию в четырех регионах РФ, включая Московскую область. После тестирования ФАДН внесло уточнения в программу, а затем направило обновленный курс во все регионы.

Полина Мотызлевская