«Россети Юг» хотят за 120 млн построить двухцепные ЛЭП в астраханском селе

ПАО «Россети Юг» объявило закупку на строительство новой двухцепной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ в Красноярском районе Астраханской области. Начальная максимальная цена аукциона 120,6 млн руб.

Новая ЛЭП требуется для обеспечения электричеством нового производственного здания в районе села Ватажное. Линия требуется подключить к двум подстанциям: основному источнику «Дружба» и резервному «Красный Яр».

Сети проведут примерно в 30 м к югу от автомобильной дороги Б.Сеитовка-Ватажное-граница Казахстана. Конкурс завершится 13 ноября, а итоги подведут 18 декабря.

Нина Шевченко