Уголовное дело из-за 12 тысяч тонн мусора возбуждено в Нижегородской области

Уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ (ч. 2 ст. 247 УК РФ) возбуждено в Нижегородской области изза 12 тыс. т мусора. Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

По фабуле дела МУП «Комунэнерго» в Шатковском округе складировало мусор за пределами полигона коммунальных отходов. Изза этого 1,6 га земли оказались загрязнены химическими веществами.

Росприроднадзор оценил ущерб в 400 млн руб.

Владимир Зубарев