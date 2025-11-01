В Астрахани на отлов бродячих собак готовы потратить еще 5 миллионов

Мэрия Астрахани объявила тендер на отлов бездомных собак. Начальная максимальная цена контракта 5 млн руб.

Конкурс завершится 7 ноября. Победителя определят через четыре дня после окончания приема заявок.

После с кандидатом, предложившим наиболее выгодную цену за услуги, заключат контракт. Его нужно будет исполнить до 25 декабря этого года.

Подрядчику предстоит осуществлять отлов безнадзорных животных, доставлять их в пункт временного содержания, после чего некоторые животные будут умерщвлены, а другие после ряда обследований и постановки на учет вернуться в привычную среду обитания. В случае, если собака не может быть выпущена обратно на улицу, ее требуется содержать в приюте, в том числе обеспечивать ей питание.

Нина Шевченко