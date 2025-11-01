«Россети Тюмень» усилили контроль за электросетевым комплексом на время праздников

«Россети Тюмень» обеспечат усиленный контроль электросетевого оборудования в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО с 1 по 5 ноября. Специалисты системообразующей энергокомпании заранее провели ряд технических и организационных мероприятий.



На период празднования Дня народного единства оперативный персонал «Россети Тюмень» перевели на круглосуточное дежурство. В праздничные дни действует режим технологической тишины: прекращено проведение плановых работ и переключений в электроустановках. Также энергетики предприняли дополнительные меры пожарной безопасности энергообъектов. Существенное внимание специалисты уделяют электроснабжению объектов жизнеобеспечения и социальной сферы.

Для оперативного реагирования в случае возникновения угрозы ЧС и противоправных действий сотрудники компании взаимодействуют с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России. К ликвидации возможных технологических нарушений в трех регионах полностью готовы 200 бригад в составе 915 специалистов и 408 единиц спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 85 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 15,5 МВт.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).

АО «Россети Тюмень»