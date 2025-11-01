В Невинномысске благоустраивают территорию после капремонта теплосетей

В Невинномысске завершают восстановительные работы после капитального ремонта тепломагистрали. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.

Фото: пресс-служба администрации города Невинномысска

По словам мэра, подрядчик приступил к благоустройству территории после полной замены трубопровода. На объекте задействованы 14 специалистов и пять единиц техники.

«Строители начали заливку бетонной подушки. Далее проведут подготовительные мероприятия и уложат новое асфальто-бетонное покрытие. Завершение работ запланировано на понедельник, 3 ноября. В этот день откроют бульвар Мира для автомобильного движения»,— уточнил господин Миненков.

И продолжил: «Параллельно подрядчик ведет восстановительные работы около цветочного рынка. Это говорит о комплексной реконструкции городских инженерных коммуникаций».

Валентина Любашенко