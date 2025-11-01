На Урале осудили экс-сотрудника ГУФСИН, получавшего взятки за содействие в УДО

Верхнепышминский городской суд вынес приговор по делу о взяточничестве, фигурантами которого стали бывший помощник начальника управления ГУФСИН России по региону Марат Кабиров и трое свердловчан, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что Марат Кабиров дважды получал денежные вознаграждения от родственников осужденных через посредников — Наталью Мельникову и Кирилла Васильченко. Деньги предназначались за содействие в условно-досрочном освобождении осужденных, создании комфортных условий содержания, а также за организацию бракосочетания на территории СИЗО №1.

По одному из эпизодов взяткодательницей выступила Юлия Акишина, передавшая через посредников 130 тыс. руб., из которых 67,5 тыс. получил Кабиров. Во втором случае родственница другого осужденного передала ему 100 тыс. руб.

Кабирова признали виновным по двум эпизодам получения взятки должностным лицом (ч. 2 ст. 290 УК РФ), Акишину — в даче взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ), Мельникову и Васильченко – в посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ).

Все подсудимые полностью признали вину. Суд назначил Марату Кабирову четыре года лишения свободы в колонии общего режима и запрет занимать должности в системе правоохранительных органов на три года. Кроме того, с него взыскано 167,5 тыс. руб. в доход государства. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.

Юлию Акишину оштрафовали на 600 тыс. руб., Наталью Мельникову — на 400 тыс. руб., а Кирилла Васильченко — на 600 тыс. руб.

Полина Бабинцева